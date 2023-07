Jutta Leerdam krijgt als eerste vrouwelijke sporter beeld in Madame Tussauds

Jutta Leerdam heeft sinds vrijdag haar eigen wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. De 24-jarige schaatsster is daarmee de eerste vrouwelijke sporter die een beeld krijgt in het museum.

Leerdam deelt via Instagram een aantal foto's met haar wassen beeld. "Ik voel mij zo dankbaar", schrijft de schaatsster bij de foto's. Ook bedankt ze Madame Tussauds.

Naast Leerdam zijn er nog meer Nederlandse sporters vereeuwigd met een eigen beeld in het Amsterdamse museum. Zo staan er al beelden van onder anderen voetballer Virgil van Dijk, schaatser Sven Kramer en kickbokser Rico Verhoeven.

De afgelopen tijd kwam Leerdam veel in het nieuws door haar relatie met YouTuber Jake Paul.