Belastingfraude, mishandeling: waar wordt Peter Gillis van beschuldigd?

Peter Gillis zou jarenlang hebben gesjoemeld met de belastingaangifte van zijn vakantieparken. Het nieuws volgt na vele andere zaken waardoor de realityster in opspraak is geraakt. Wat is er allemaal aan de hand met Gillis?

Justitie gaat de Massa is Kassa-ster vervolgen wegens belastingfraude. De uitbater van diverse vakantieparken zou hebben gesjoemeld met zijn administratie en het verstrekken van informatie aan de Belastingdienst.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de opsporingsdienst van de Belastingdienst, deed vier jaar geleden al een inval bij verschillende parken van Gillis.

Gillis en zijn bedrijven zouden met opzet fouten hebben gemaakt in de administratie. Ook zouden ze expres verkeerde informatie hebben gegeven aan de Belastingdienst. Verder zouden ze geen (tijdige) aangifte van vennootschapsbelasting hebben gedaan.

Dit met als doel om er financieel gewin uit te halen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet zeggen om welk bedrag het gaat.

Gillis is op de hoogte van de vervolging en krijgt nu de kans zijn onderzoekswensen in te dienen. Daarna wordt er een zitting gepland.

Peter Gillis samen met zijn ex-vriendin Nicol Kremers. Foto: BrunoPress

Ook vanwege zijn privéleven moet Gillis voor de rechter verschijnen. De realityster wordt verdacht van mishandeling van zijn ex-vriendin Nicol Kremers. Zij heeft aangifte gedaan van tien gevallen van mishandeling door haar ex. Ook deed ze aangifte wegens bedreiging.

Gillis zou Kremers in mei vorig jaar hebben mishandeld. Daarbij beet hij haar onder meer in haar rug en neus. Ook duwde hij haar tegen de muur, kneep hij in haar borsten en trok hij aan haar oor, armen en haren.

Na het incident werd de ondernemer aangehouden en moest hij een nacht in de gevangenis doorbrengen. Gillis en Kremers ontkenden de mishandeling in eerste instantie, maar laatstgenoemde gaf later alsnog toe dat er iets was gebeurd.

Verder gebeuren in Gillis' vakantieparken meer schimmige dingen, zo staat in andere aangiftes tegen hem. Bij de inval van de FIOD en de politie in mei 2019 werden ook illegaal gehuisveste arbeidsmigranten aangetroffen. Daarnaast werden er overtredingen op het gebied van brandveiligheid geconstateerd.

Volgens het Landelijk Bureau Bibob, dat de vergunningen en de ondernemer onder de loep nam, bestaat er een grote kans dat Gillis de vergunningen voor criminele doeleinden gebruikt.

Onder andere de gemeente Asten en de gemeente Peel en Maas eisten naar aanleiding hiervan een dwangsom van de realityster. Ook zijn er meerdere gemeenten die de vergunningen introkken of geen nieuwe vergunningen verleenden.

Daarnaast moet Gillis het Park Blauwe Meer in het Belgische Lommel sluiten. Hij had de erfpacht voor het park niet vernieuwd. Ook moet hij van de rechter een villa afbreken die hij vier jaar geleden illegaal op het terrein van dat park heeft gebouwd. De rechtbank in Hasselt spreekt van een "aanfluiting" en "asociaal gedrag".

De rechter legde Gillis een boete van 8.000 euro op, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast moet het vakantiepark 60.000 euro betalen. Ook de helft van deze boete is voorwaardelijk. Als de villa niet binnen tien maanden is gesloopt, komt daar een dagelijkse dwangsom van 250 euro bovenop.

Toch nieuwe opnames Massa is Kassa Talpa heeft donderdagavond het nieuws van RTL Boulevard bevestigd dat er opnames worden gemaakt voor een nieuw seizoen van Massa is Kassa. Het bedrijf benadrukt dat dit "geen garantie is voor een nieuw seizoen". Pas na de uitspraak van de rechter beslist Talpa over een mogelijk vervolg van de serie, meldt een woordvoerder. Het is niet duidelijk of het bedrijf hiermee doelt op een uitspraak in de mishandelingszaak rond Gillis of in de zaak rond de belastingfraude.