Drake geraakt door telefoon van fan tijdens concert in Chicago

Drake is tijdens een optreden geraakt door een telefoon die werd gegooid vanuit het publiek. De telefoon raakte zijn pols.

De 36-jarige rapper was woensdag in Chicago voor de openingsavond van zijn It's All a Blur Tour. Op het moment dat de artiest zijn versie van Ginuwine's So Anxious ten gehore bracht, werd er vanuit de zaal een telefoon gegooid.