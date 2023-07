Peter Gillis wordt vervolgd wegens belastingfraude met vakantieparken

Gillis is op de hoogte van de vervolging en krijgt nu de kans om zijn onderzoekswensen in te dienen. Daarna zal er een zitting worden gepland.

De realityster, wiens leven wordt gevolgd in de serie Massa is Kassa, is regelmatig onderwerp in het nieuws. Zo wordt hij verdacht van mishandeling van zijn ex-vriendin Nicol Kremers.

Maar ook in zijn vakantieparken zouden zich vaker schimmige activiteiten plaatsvinden. Zo heeft Gillis illegaal arbeidsmigranten gehuisvest op zijn vakantiepark in Limburg. Voor een ander park in België had Gillis de erfpacht niet vernieuwd, waardoor hij is gedwongen om het park te sluiten.