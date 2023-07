Mishandelingszaak tegen Gillis uitgesteld, meer onderzoek naar aangifte Kremers

De eerste zitting in de zaak die Nicol Kremers tegen Peter Gillis heeft aangespannen is uitgesteld. Haar aangifte moet nader worden onderzocht.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant na berichtgeving van Shownieuws. De eerste zitting zou eigenlijk op 29 augustus plaatsvinden.

Het is niet bekend wat er precies wordt onderzocht. Op een later moment wordt een nieuwe datum bekendgemaakt. Dit wordt mogelijk pas volgend jaar.

Kremers heeft aangifte gedaan van tien gevallen van mishandeling door Gillis. Ook deed ze aangifte wegens bedreiging.

Gillis wordt al langer verdacht van mishandeling. De Massa is Kassa-realityster zou Kremers in mei vorig jaar hebben mishandeld. Daarbij beet hij haar onder meer in haar rug en neus. Ook duwde hij haar tegen de muur, kneep hij in haar borsten en trok hij aan haar oor, armen en haren.

Na het incident werd de ondernemer aangehouden en moest hij een nacht in de gevangenis doorbrengen. Gillis en Kremers ontkenden de mishandeling in eerste instantie, maar laatstgenoemde gaf later alsnog toe dat er iets was gebeurd.

Kremers niet meer te zien in Massa in Kassa

Kremers zal in elk geval niet meer te zien zijn in Massa in Kassa, de realitysoap waarin het leven van Gillis centraal staat. De ex van de vakantieparkondernemer had Talpa en producent Concept Street vorige week gesommeerd om alle beelden van haar in het bijzijn van haar ex te verwijderen.