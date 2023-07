Royce de Vries herdenkt vader Peter: 'Geen dag zonder dat ik hem mis'

Royce de Vries staat vandaag stil bij de dood van zijn vader Peter R. de Vries. Het is donderdag precies twee jaar geleden dat de misdaadjournalist werd neergeschoten in Amsterdam.

"Er is sindsdien geen dag - of zelfs maar een uur - voorbijgegaan zonder dat ik hem mis", schrijft de advocaat op zijn Instagram.

Royce de Vries vertelde eerder al over het verlies van zijn vader. "Het blijft confronterend om in een leeg kantoor te stappen", zei hij kort na zijn overlijden in RTL Boulevard. "Het voelt alsof hij ieder moment kan binnenlopen. Alsof hij met vakantie is."