Tom Holland vindt relatie met Zendaya goud waard: 'Kunnen ervaringen delen'

Tom Holland is dankbaar voor zijn relatie met Zendaya. "Het is interessant om een ​​romantische relatie te hebben met iemand die in hetzelfde schuitje zit. Je kunt ervaringen met elkaar delen. En dat is goud waard", zegt de Spider-Man-acteur.

De 27-jarige Holland vertelde in de podcast Smartless, die wordt gepresenteerd door acteurs Jason Bateman, Sean Hayes en Will Arnett, over zijn relatie met zijn Spider-Man-tegenspeelster Zendaya. "Ik heb het geluk dat ik iemand als Zendaya in mijn leven heb", zei de acteur.

In een eerder interview met Backstage zei Holland dat hij in de beginfase van zijn acteercarrière veel steun heeft gehad aan zijn geliefde. "Ze heeft mij geholpen toen mijn leven veranderde. Er gebeurt veel: je maakt grote films, je reist de wereld rond en iedereen weet wie je bent. Daarbij heb je de verantwoordelijkheid om een ​​rolmodel te zijn voor jonge mensen. Zendaya is daarin het beste voorbeeld voor mij geweest."

Holland en de 26-jarige Zendaya leerden elkaar kennen op de set van de bekende Spider-Man-filmreeks. De acteurs deelden voor het eerst het scherm in Spider-Man: Homecoming (2017) en speelden daarna samen in twee sequels: Spider-Man: Far From Home (2019) en Spider-Man: No Way Home (2021).