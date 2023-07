YouTuber Logan Paul is verloofd met model Nina Agdal

Paul en Agdal zijn sinds mei vorig jaar samen, maar maakten hun relatie pas maanden later bekend. De twee leerde elkaar kennen tijdens een evenement in New York. Volgens Agdal klikte het meteen.

De 28-jarige Paul heeft meer dan 23 miljoen abonnees op YouTube. Hij is daarnaast bokser en worstelaar. Hij nam het op tegen onder anderen zijn collega-YouTuber KSI en de bekende bokser Floyd Mayweather. Logan is de broer van YouTuber Jake Paul, die in Nederland ook bekend is als de vriend van schaatsster Jutta Leerdam.