Viktor Brand zet eerste stappen na afscheuren achillespees

Viktor Brand kan vier weken na het afscheuren van zijn achillespees weer een beetje lopen. De presentator liep de blessure op tijdens een potje tennis.

"One small step for man, one giant step for me! This boot is made for walking!", schrijft Brand bij foto's waarop hij lachend poseert met zijn oranje loopgips en krukken. In zijn Instagram-bericht bedankt hij de medewerkers van de gipskamer in het ziekenhuis Tergooi MC.