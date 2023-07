Kit Harington en Rose Leslie ouders geworden van tweede kind

Kit Harington en Rose Leslie zijn ouders geworden van hun tweede kind samen, vertelt een woordvoerder maandag aan entertainmentsite Page Six . De 36-jarige acteurs, onder meer samen te zien in de serie Game of Thrones, hebben een meisje gekregen.

Harington maakte in februari in de Amerikaanse talkshow The Tonight Show starring Jimmy Fallon bekend dat zijn vrouw in verwachting was.

Het Britse stel leerde elkaar in 2011 kennen op de set van Game of Thrones. Harington, die Jon Snow speelt in de serie, en Leslie, die Ygritte speelt, hielden hun relatie vier jaar lang geheim voor het grote publiek.