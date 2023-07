Politieman die informatie over Lil Kleine lekte krijgt 1 dag cel en 150 uur taakstraf

De rechtbank in Amsterdam heeft een politiemedewerker die informatie lekte over Lil Kleine donderdag veroordeeld tot een dag celstraf en 150 uur taakstraf, waarvan vijftig voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie eiste vier maanden cel tegen de 22-jarige verdachte, waarvan twee voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie heeft de man niet alleen inbreuk gemaakt op de privacy van Jorik Scholten (zoals Lil Kleine echt heet), maar heeft hij ook "het vertrouwen in de politie geschaad". De verdachte is sinds mei vorig jaar al voor onbepaalde tijd geschorst door de politie.

De politiemedewerker zou tussen 13 en 16 februari 2020 zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden. De politieman deelde foto's van de artiest in de cel en informatie over zijn gemoedstoestand via Snapchat. Die informatie werd vervolgens opgepakt door juicekanalen. De rapper zat vast in een politiecel in Amsterdam vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin Jaimie Vaes.