Tino Martin over drankgebruik tijdens optredens: 'Mag eigenlijk niet gebeuren'

Tino Martin praat in zijn Videoland-documentaire voor het eerst over zijn drankgebruik. Er gingen al langer geruchten dat de zanger regelmatig in beschonken toestand optreedt.

"Deze ezel heeft zich niet één keer gestoten, maar zeg maar twaalf keer", zegt de 39-jarige zanger in Laat Me Leven. "En dat mag eigenlijk helemaal niet gebeuren."

Martins vriendin Kimberley zegt in de documentaire dat de drank "letterlijk overal" is. "Het is gewoon een valkuil."

Er doken vorig jaar meerdere keren beelden op van optredens waarbij Martin niet zuiver zong. De zanger ontkende berichtgeving van roddelvlogger Yvonne Coldeweijer dat hij tijdens een bedrijfsfeest dronken op het podium had gestaan.