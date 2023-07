Freek Vonk en Franka Vedder na relatie van bijna twee jaar uit elkaar

Freek Vonk en Franka Vedder zijn na een relatie van bijna twee jaar uit elkaar. Dat maken de tv-bioloog en de sieradenmerkeigenaar maandag bekend op Instagram.

"Helaas bleek het voor ons een onoplosbare puzzel om onze levens op elkaar af te stemmen. Ondanks dat dit voor ons beiden heel verdrietig is, kijken we óók terug op twee héle mooie en liefdevolle jaren, waarin we ontzettend dierbare herinneringen hebben gemaakt", schrijven de twee.

Vonk en Vedder laten weten dat er geen sprake is van "ruzie of narigheid" tussen hen. "We houden nog steeds ontzettend veel van elkaar, maar echte liefde betekent helaas soms ook dat je elkaar moet loslaten. Hoe droevig dat ook is."



De bioloog maakte in augustus 2021 bekend verliefd te zijn op Vedder. Eerder had Vonk een relatie met Eva Jinek.