Marco Borsato laat sinds lange tijd van zich horen op sociale media

Marco Borsato heeft voor het eerst in lange tijd weer een bericht geplaatst op sociale media. De zanger hield zich stil sinds de beschuldigingen van seksueel wangedrag, maar zondag deelde hij op Instagram een compliment aan zijn zoon Luca.

Luca bracht afgelopen vrijdag zijn nieuwe single Blame It On The Wine uit en daar is zijn vader trots op. In zijn Instagram Stories schrijft de zanger aan Luca dat hij "zijn hart volgt en passie zonder de hulp van platenmaatschappij of management". "Componeren, studiowerk, look en feel, artwork, jullie doen echt alles zelf".

Luca kreeg door de beschuldigingen aan het adres van zijn vader te maken met doodsbedreigingen. Plannen voor het uitbrengen van zijn muziek werden daarop stopgezet, maar Luca besloot zijn muziek zelf te gaan uitbrengen, zo deelde hij eerder op Instagram.

In maart werd bekend dat het onderzoek tegen Borsato over de beschuldigingen tijdens The voice of Holland wordt geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs.