Mikky Kiemeney, de vriendin van voetballer Frenkie de Jong, is zwanger. Dat kondigde zij zondag aan in een video op Instagram.

In de video is het stel te zien op vakantie bij de zee en laat Mikky haar groeiende buik zien. In het bijschrift plaatste ze emoticons van een teddybeer en een hartje.

De Jong verruilde Ajax in 2019 voor FC Barcelona en sinds die tijd wonen hij en Kiemeney samen in de Spaanse stad. Kiemeney is eigenaar van een kledingmerk. Het stel is samen sinds 2014 en leerde elkaar kennen op de middelbare school.