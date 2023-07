Ajax-middenvelder Davy Klaassen gaat trouwen met vriendin Laura Benschop

Voetballer Davy Klaassen (30) gaat trouwen. Dat maakt zijn vriendin, TikTokker en model Laura Benschop, bekend op Instagram. De twee zijn al zo'n zeven jaar samen.

Op Instagram plaatst Benschop een foto van een gele post-it met daarop in het Engels: "Verlovingsring!!! Wees alsjeblieft discreet." In dezelfde post is ook een foto van Klaassen en Benschop te zien waarop ze elkaar in Vancouver innig omarmen.

De twee leerden elkaar kennen op de middelbare school, waar ze een korte fling hadden, vertelde het dertigjarige model eerder in een interview met Linda. Jaren later kregen ze weer een relatie. Naast haar werk als model en TikTokker is Benschop afgestudeerd criminoloog en deed ze een opleiding tot haarstylist.

Benschop deelt regelmatig foto's van haar en Klaassen op haar socialemedia-accounts. Ze steunde de Ajax-middenvelder vorig jaar in Qatar tijdens het WK, waar Klaassen vier wedstrijden meedeed. In 2014 debuteerde hij in het Nederlands elftal.

Klaassen is bij Ajax een kind van de club. Hij debuteerde in 2011 in Amsterdam en speelde er tot de zomer van 2017. Daarna speelde hij in het buitenland bij Everton en Werder Bremen, om in 2020 terug te keren bij zijn jeugdliefde. Bij Ajax heeft Klaassen nog een contract tot de zomer van 2024.