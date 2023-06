Harry eist tonnen schadevergoeding van roddelpers wegens afluisteren telefoon

Delen via E-mail

De Britse prins Harry eist een schadevergoeding tot 320.000 pond (ruim 370.000 euro) van Mirror Group Newspapers (MGN). Harry had de uitgever van tabloids als de Daily Mirror, Sunday Mirror en Sunday People aangeklaagd wegens het vermeend illegaal aftappen van telefoongesprekken.

Harry beweert jarenlang telefonisch gehackt te zijn door medewerkers van roddelkrant The Mirror. Dat begon volgens hem toen hij op de middelbare school zat, en eindigde rond 2010.

Op basis van de gesprekken zouden meer dan 140 artikelen in de tabloids gepubliceerd zijn. De zaak die hij had aangespannen gaat om 33 gepubliceerde verhalen waarvoor de informatie volgens de prins illegaal verkregen was.