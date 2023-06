Ted Lasso-acteur Brendan Hunt verloofd

Brendan Hunt, bekend van zijn rol in de serie Ted Lasso, gaat trouwen met zijn partner Shannon Nelson. De 51-jarige Amerikaanse acteur deelt het nieuws over de verloving via Instagram.

Hunt deelt een foto van Nelson, waarop ze een ring om haar ringvinger heeft. "De majestueuze Shannon Nelson, zelden gefotografeerd in haar natuurlijke habitat, hier vastgelegd terwijl ze 'ja' zei", schrijft Hunt bij de foto.

Nelson deelt zelf ook een foto van het aanzoek. "Wij zijn een gezin", schrijft de actrice. "Een prachtig, geweldig gezin en dat zal voor altijd zijn."