Naomi Campbell (53) moeder geworden van tweede kindje

Naomi Campbell is moeder geworden van een zoon. Het 53-jarige model deelt het nieuws met een foto op Instagram.

"Mijn kleine schat, weet dat je geliefd bent en omringd wordt door liefde vanaf het moment dat je bij ons bent gekomen", schrijft Campbell bij de foto. "Een cadeau van God. Welkom, kleine jongen. Het is nooit te laat om moeder te worden."

Campbell maakte in mei vorig jaar bekend dat ze moeder was geworden van haar eerste kindje. In een interview met Vogue vertelde ze eerder dat de mensen die ervan op de hoogte waren dat ze een kind zou krijgen op één hand te tellen waren.