Voetballer Matthijs de Ligt en vriendin Annekee Molenaar gaan trouwen

Voetballer Matthijs de Ligt en zijn vriendin Annekee Molenaar gaan trouwen. Dat deelt de 23-jarige verdediger donderdag op Instagram.

"She said yes!!", schrijft De Ligt bij een foto van hem en Molenaar aan het water. Het stel heeft sinds een aantal jaar een relatie.

De Ligt en Molenaar leerden elkaar via via kennen, zeiden ze vorig jaar tegen RTL Boulevard. Ze kwamen vervolgens in contact via Instagram en WhatsApp.

De Ligt begon zijn loopbaan bij Ajax. De in Leiderdorp geboren verdediger speelde tussen 2016 en 2019 in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarmee hij in het seizoen 2018/2019 landskampioen werd, de KNVB-beker won en de halve finales van de Champions League bereikte.

In de zomer van 2019 dwong De Ligt een transfer naar Juventus af. Drie jaar later maakte De Ligt de overstap naar Bayern München. Met de Duitse club werd hij afgelopen seizoen landskampioen. De Ligt speelde tot dusver 41 wedstrijden voor het Nederlands elftal.

Annekee is de dochter van oud-voetballer en advocaat Keje Molenaar.