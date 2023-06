Laura Ponticorvo bevallen van tweede kind

Delen via E-mail

Laura Ponticorvo en haar partner Ryan hebben een zoon gekregen. De 37-jarige influencer heeft de geboorte van Cinco Pietro Miracolo Allegro donderdag bekendgemaakt op Instagram. Het stel had al een dochter, de eenjarige Giulia.

"Daar ben je dan lieve Cinco. Geboren op 28 juni", schrijft Ponticorvo, die eraan toevoegt dat de bevalling bijzonder was. "Wij zijn zo dankbaar dat wij dit hebben mogen meemaken, een prachtige en bijzondere bevalling genaamd mother assisted C-section. Bij deze keizersnede til je als moeder je kindje zelf uit je buik in plaats van de gynaecoloog."

In januari deelde Ponticorvo op sociale media dat ze zwanger was. "We zijn zo dankbaar voor dit wondertje dat ons compleet heeft verrast en onze kleine Giulia gewoon al grote zus zal maken", schreef zij toen.