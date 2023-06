John Legend en Chrissy Teigen krijgen vijfde kind met hulp van draagmoeder

John Legend en Chrissy Teigen hebben kort na de geboorte van dochter Esti een vijfde kind gekregen. Zoon Wren werd geboren met hulp van een draagmoeder.

"Dankjewel voor dit geweldige cadeau dat je ons hebt gegeven, Alexandra", richt Teigen zich woensdag op Instagram tegen de draagmoeder. Het kind heet volledig Wren Alexander en is dus naar de draagmoeder vernoemd.

In een uitgebreid bericht vertelt Teigen dat ze "altijd al vier kinderen wilde". In oktober 2020 kregen het model en de zanger zoon Jack, die kort na de geboorte overleed. "Ik wilde die pijn en dat verlies niet nog eens meemaken. En dus namen we contact op met een bureau dat bemiddelt rondom draagmoederschap."

Teigen zegt dat ze dankzij therapie toch weer de wens had om zelf zwanger te worden. Dat lukte. Tijdens die zwangerschap, waaruit dochter Esti werd geboren, raakte het koppel in contact met draagmoeder Alexandra. "Ik wist dat zij de perfecte match was. En in de laatste paar minuten van 19 juni werd Wren geboren."

Teigen en Legend kregen eerder dochter Luna (7), zoon Miles (5) en dochter Esti (geboren in januari van dit jaar). Zoon Jack werd geboren in 2020 en overleed kort na de geboorte. Het model en de zanger zijn samen sinds 2006 en trouwden in 2013.