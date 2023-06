Monica Bellucci heeft relatie met regisseur Tim Burton: 'Ik hou van hem'

Monica Bellucci bevestigt dat ze al een tijdje samen is met Tim Burton. De actrice en de regisseur werden eerder al kussend gezien.

"Tja, wat kan ik zeggen?", zegt de 58-jarige actrice in gesprek met Elle France. "Het was zo'n ontmoeting die je maar zelden hebt. Inmiddels ken ik hem goed, ik hou van hem. En nu leer ik ook de regisseur kennen. Dat is weer een heel nieuw avontuur."

Hiermee verwijst Bellucci naar haar rol in Beetlejuice 2, een film van Burton (64) waarvan de productie net van start is gegaan. Momenteel zijn ze in Londen om de film op te nemen.

Het is de eerste keer dat de actrice en de regisseur samenwerken. In oktober 2022 reikte Bellucci een oeuvreprijs uit aan Burton tijdens het Lumière-filmfestival. Begin dit jaar werd het koppel samen gezien in Madrid en Parijs.