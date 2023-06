Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger gaat trouwen met Thom Evans

Nicole Scherzinger is ten huwelijk gevraagd. De zangeres, vooral bekend van The Pussycat Dolls, gaat trouwen met haar vriend Thom Evans.

De zangeres en de 38-jarige voormalig rugbyspeler leerden elkaar in 2019 kennen bij het Britse televisieprogramma The X Factor: Celebrity. Evans was te zien als kandidaat en Scherzinger zat in de jury.