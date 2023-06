Shakira hoorde over affaire van ex Piqué terwijl haar vader op de ic lag

Shakira kwam er in het ziekenhuis via de media achter dat haar ex Gerard Piqué vreemd zou zijn gegaan. Dat vertelt de Colombiaanse zangeres in de Spaanstalige uitgave van het tijdschrift People.

De vader van de zangeres was bij een ongeluk zwaargewond geraakt. Hij moest op de intensive care worden verzorgd.

"Via de pers kwam ik er toen achter dat ik was bedrogen. Terwijl mijn vader op de intensive care lag", herinnert Shakira zich.

"De man van wie ik het meeste hield, mijn vader, raakte ik kwijt op het moment dat ik hem het meeste nodig had. Ik kon niet met hem praten en mijn beste vriend om advies vragen wat ik zo nodig had."