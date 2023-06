Jennifer Lawrence ontkent affaire met Liam Hemsworth: 'Totale onzin'

Jennifer Lawrence heeft niet met Liam Hemsworth gezoend terwijl hij een relatie had met zangeres Miley Cyrus. Dat zei de 32-jarige actrice in de Amerikaanse talkshow Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Al jarenlang gaat het gerucht dat Hemsworth met Lawrence vreemdging terwijl hij een relatie had met Cyrus.

In de talkshow vroeg presentator Andy Cohen zijn gast Lawrence naar de vermeende affaire. "Daar is niets van waar", zei de actrice. "Totale onzin."

Het populaire nummer Flowers van Cyrus, dat in januari van dit jaar uitkwam, wakkerde de geruchten weer aan. In de videoclip van het nummer draagt de zangeres een gouden jurk. Precies zo'n zelfde jurk heeft Lawrence ook op de rode loper gedragen.

Links Miley Cyrus in de clip van Flowers, rechts Jennifer Lawrence op de rode loper. Foto: Miley Cyrus, GettyImages

Wel gezoend, maar niet tijdens relatie met Cyrus

Lawrence en Hemsworth speelden samen in de The Hunger Games-films, waarin ze de rol van Katniss Everdeen en Gale Hawthorne vertolkten.

"We weten allemaal dat Liam en ik een keer hebben gezoend", zei Lawrence. Die zoen vond plaats in 2015, terwijl Hemsworth en Cyrus in 2013 uit elkaar gingen. Drie jaar later kregen ze opnieuw een relatie.