Oud-vriendin van Rachel Hazes moet vertrouwelijke documenten teruggeven

Marieke van Beek, de oud-vriendin van Rachel Hazes, moet van het gerechtshof een back-up van administratie teruggeven. Deze documenten nam Van Beek mee toen ze in 2020 als officemanager vertrok bij Hazes' bedrijf. Daarmee krijgt Hazes in deze zaak gelijk.

De rechter kwam eerder al tot dit oordeel, maar Van Beek ging hiertegen in hoger beroep. Ze wilde de documenten als bewijsmateriaal gebruiken voor andere rechtszaken die tussen haar en Hazes lopen.

Van Beek moet de back-up aan een onafhankelijke advocaat geven. Die hebben Van Beek en Hazes gezamenlijk aangewezen.

Het hof vindt dat Van Beek zich in de andere zaken effectief moet kunnen verweren, dus de voormalige vriendin van Hazes moet wel toegang tot de documenten krijgen als dat nodig is. In dat geval kan zij de benodigde informatie opvragen bij de advocaat.

Beste vriendinnen werkten ook samen

Hazes en Van Beek waren niet alleen de beste vriendinnen, maar werkten ook samen. Van Beek werkte tot 1 maart 2020 als officemanager en persoonlijk assistent bij Melvin Produkties, het productiebedrijf van Hazes. André Hazes richtte het bedrijf op en liet het aan zijn vrouw na.

Toen Van Beek bij het bedrijf vertrok, nam ze de administratie mee. Daarmee kwam ze een eerdere overeenkomst niet na.

Ook zou ze vertrouwelijke informatie met andere mensen hebben gedeeld en zich dus niet aan de geheimhoudingsplicht hebben gehouden. Dat zou bijvoorbeeld zijn gebeurd in de andere rechtszaken waarin Van Beek verwikkeld is.

Hazes en Van Beek ook verwikkeld in andere zaken

De zaak over de administratie is niet het enige waar Hazes en Van Beek een geschil over hebben. Er speelt ook een juridische strijd tussen beide vrouwen over een huurhuis. Hazes meent dat Van Beek haar een groot bedrag aan huur schuldig is.