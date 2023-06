Peter Gillis moet van rechter illegaal gebouwde villa slopen

Peter Gillis moet van de rechter een villa afbreken die hij illegaal in België heeft gebouwd. Ook moet de vakantieparkhouder een boete betalen.

Gillis bouwde de villa vier jaar geleden op Park Blauwe Meer in Lommel. De 61-jarige ondernemer, bekend van SBS-realityserie Massa is Kassa, had daar geen vergunning voor. De rechtbank in Hasselt spreekt van een "aanfluiting" en "asociaal gedrag".