Maan vindt rust bij Goldband-lid Karel: 'Hij staat onbevangener in het leven'

Terwijl Goldband-zanger Karel Gerlach (29) het leven naar eigen zeggen spontaan benadert, sluit zangeres Maan de Steenwinkel (26) zich steeds meer af. In een interview met Vogue vertelt het koppel hoe ze met het leven in de spotlight omgaan.

"Het is heel fijn tussen ons", vertelt De Steenwinkel over Gerlach. "Zijn mentaliteit geeft me rust, hij staat onbevangener in het leven. Misschien ook omdat hij minder lang in de media zit."

De zangeres brak door toen ze de talentenjacht The voice of Holland in 2016 won. De Steenwinkel geniet van het succes, maar ervaart ook de keerzijde. Ze is klaar met de "hongerige haaien die zitten te happen naar nieuws". "Leven voor het oog van het publiek is weleens lastig. Soms voelt het alsof ik publiek bezit ben geworden."

Gerlach heeft daar minder moeite mee. Samen met Milo Driessen en Boaz Kok vormt hij de populaire popgroep Goldband, bekend van de hits Witte Was en Noodgeval. "We zijn altijd hetzelfde, zowel op als naast het podium. Dat is geen masker. Het kost te veel moeite om niet oprecht te zijn."

Ophef rond cocaïne op podium

Begin dit jaar raakte de band in opspraak toen Driessen op het podium openlijk cocaïne snoof. Gerlach vindt de ophef te overdreven. "Tuurlijk, we geven geen goed voorbeeld, maar wij delen dat filmpje niet zelf. De media melken het uit. Echt, ons gebruik is niet extreem. Bovendien: iedereen doet het."

De Goldband-leden gebruiken tegenwoordig geen middelen meer voor shows. "Maar in mijn vrije tijd doe ik wat ik wil. Als ik dronken ben of iets heb gebruikt, maakt alles me minder uit", zegt Gerlach.

De Steenwinkel gaat er minder gemakkelijk mee om. "Ik ben me er toch ook van bewust dat ik niet wil dat mensen me super fucked up zien. Ik zoek naar een middenweg. Toch denk ik weleens: boeien, dit is ook mijn vrije tijd. Dan zien mensen het maar."

'Maan is mijn maatje'

Ook de liefde tussen Gerlach en De Steenwinkel trok afgelopen jaar de nodige aandacht. In de zomer van 2022 stond De Steenwinkel als verrassing op het podium tijdens het Lowlands-optreden van Goldband. Even later bevestigde ze dat er een romance gaande was.

"Toen we aan Stiekem werkten, ontstond onze liefde. Ik werd al snel verliefd op de manier waarop hij naar de wereld kijkt, met die bruine glinsterogen", vertelt De Steenwinkel.