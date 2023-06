Olivier Richters sloeg Harrison Ford vol op kaak: 'Dacht dat hij doodging'

Bij wilde vechtscènes gaat wel eens iets mis en daar kan Olivier Richters inmiddels over meepraten. 'The Dutch Giant' sloeg Harrison Ford per ongeluk vol op zijn kaak tijdens de opnames van Indiana Jones and the Dial of Destiny. "Ik was echt in shock", vertelt de acteur aan NU.nl.

Richters wordt vanwege zijn postuur steeds vaker voor films gevraagd: hij is 2,18 meter en weegt 161 kilo. Vanaf donderdag is hij te zien als Hauke, een handlanger van filmschurk Dr. Voller.

"Ik hoor bij Team Nazi", zegt hij grappend. "Ze hebben een plan om terug in de tijd te reizen, zodat ze de Tweede Wereldoorlog kunnen winnen. Elke keer als ze in de problemen zitten of als Indiana Jones iets doet wat ze niet zint, kom ik tevoorschijn."

Zo is er een achtervolgingsscène door het New York van 1969. Hoofdrolspeler Ford slaat zijn tegenstander daarin met een verkeersbord. Hauke kijkt koeltjes en haalt vervolgens zelf uit. "Ik had het geoefend met zijn stunt-double", zegt Richters. "Maar toen ik op de set aankwam, hoorde ik dat Harrison het zelf wilde doen. Ik zei meteen dat ik dat niet wilde, maar we gingen er toch mee door."

'Olivier, dit moet echt op je allerhardst'

"Eerst sloeg ik expres wat hoger en langzamer", laat de boomlange acteur weten. "Ik probeerde hem te beschermen, maar het zag er gewoon niet realistisch uit. Dus de regisseur zei: 'Olivier, dit moet echt op je allerhardst'. Ik vroeg aan Harrison of hij er klaar voor was en er werd afgeteld. Maar binnen de choreografie vergat hij te bukken. Ik raakte hem vol op z'n kaak."

"Ik probeerde nog een beetje af te remmen, maar dat gaat niet meer als je op volle snelheid zit. Ik tikte hem hard aan. Hij begon te wankelen. En hij was 79 tijdens de opnames. Dan gaat er wel even wat door je heen. Ik dacht dat het hem fataal zou worden. Of dat het op z'n minst het einde van m'n carrière zou zijn. Ik was echt in shock."