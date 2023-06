Rachel Hazes en voormalige vriendin voor de rechter: hier gaat het om

Rachel Hazes en haar voormalige beste vriendin Marieke van Beek zijn op zijn zachtst gezegd flink uit elkaar gegroeid. Tegenwoordig zien ze elkaar wel weer regelmatig, maar dan in de rechtbank. Dinsdag dient het kort geding over de documenten van Hazes' productiebedrijf, die Van Beek nog in handen heeft.

Hazes en Van Beek waren niet alleen de beste vriendinnen, maar werkten ook nog eens samen. Van Beek werkte tot 1 maart 2020 als officemanager en persoonlijk assistent bij Melvin Produkties, het productiebedrijf van Hazes. André Hazes heeft het bedrijf opgericht en het aan zijn vrouw nagelaten.

Toen Van Beek vertrok bij het bedrijf, zou ze de administratie hebben meegenomen. Daarmee kwam ze een eerder gesloten overeenkomst niet na. Ook zou ze vertrouwelijke informatie met derden hebben gedeeld en zich dus niet aan de geheimhoudingsplicht hebben gehouden. Dat zou bijvoorbeeld zijn gebeurd in de andere rechtszaken waarin Van Beek verwikkeld is.

Geschil onderling oplossen lukte niet

Deze zaak sleept zich al maanden voort. Team Hazes wil dat Van Beek alles inlevert en een overzicht maakt van alle documenten die ze met derden heeft gedeeld. De tegenpartij zegt dat Van Beek de documenten als bewijsmateriaal nodig heeft voor alle andere zaken die Hazes tegen haar heeft aangespannen.

Een rechter hoorde het in mei allemaal aan en oordeelde toen dat Van Beek de documenten inderdaad moet inleveren. Maar de voormalige beste vriendin van Hazes weigerde dit en ging in hoger beroep.

Vervolgens kregen de vrouwen twee weken de tijd om het geschil onderling op te lossen. Daar kwamen ze niet uit en daarom dient er nu dus weer een kort geding.

Welke andere zaken spelen er?

De zaak over de administratie is niet het enige waar Hazes en Van Beek een geschil over hebben. Er speelt ook een juridische strijd over een huurhuis tussen beide vrouwen. Hazes schafte het huis aan en Van Beek zou haar maandelijks huur betalen. Maar beide partijen verschillen nogal van mening hoe hoog die huur moet zijn.

Van Beek betaalde volgens Hazes veel te weinig voor het huis en moest nog een lening van duizenden euro's terugbetalen. Ook zou ze vijftien maanden lang niets hebben betaald. Via de rechter hoopte Hazes het geld alsnog te krijgen. Dat bedrag zou flink kunnen oplopen, want Van Beek woonde toen vier jaar in het huis.

Ook in deze zaak kregen ze de kans om samen een oplossing te vinden, maar dat lukte niet. Op 12 september worden er getuigen gehoord, zodat de rechter meer informatie krijgt over hoe de vork precies in de steel zit.

Tot slot is Van Beek verwikkeld in de rechtszaak die Hazes aanspande over een volmacht die zij in 2016 verstrekte. Deze volmacht werd verstrekt aan Van Beek, Hazes' dochter Roxeanne en voormalig zakenpartner Rob Israël. Hazes beweert dat dit trio misbruik maakte van de volmacht.