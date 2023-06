Kourtney Kardashian en Travis Barker verwachten een zoon

Delen via E-mail

Kourtney Kardashian en Travis Barker zijn in verwachting van een zoon. Dat maken de realityster en de drummer bekend in een video op Instagram

Op de beelden is te zien dat Kardashian bij Barker op schoot zit achter een drumstel. Terwijl Barker een drumroffel speelt, zoenen hij en Kardashian elkaar in afwachting van de onthulling. Achter de twee schiet vervolgens blauwe confetti de lucht in.