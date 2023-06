Nick Cannon vindt zichzelf geen goede vader: 'Ik verkloot het de hele tijd'

Nick Cannon vindt zichzelf niet altijd een goede vader voor zijn elf kinderen. "Ik verkloot het de hele tijd", zei de Amerikaanse komiek in de podcast The Language of Love with Dr. Laura Berman.

"Mijn fouten komen vooral door nalatigheid, gewoon doordat ik een domme man ben. Dat ik niet doe wat ik heb beloofd, dat ik vergat te bellen of te laat ben", vertelde Cannon.

De komiek en presentator vindt het soms lastig om zijn tijd te verdelen tussen zijn kinderen. Zo had een van hen onlangs aandacht nodig, maar was hij druk met een kind dat "gezondheidsproblemen" had. "Ik was er fysiek wel, maar ik weet niet of ik emotioneel aanwezig was op het niveau dat ze me nodig had."

De 42-jarige Cannon kreeg vorig jaar december zijn twaalfde kind, tevens zijn vijfde kind in vijf maanden tijd. Het meisje heet Halo Marie. Zij is het zusje van zoon Zen, die vijf maanden na zijn geboorte overleed.