André Rieu voelt zich vereerd door ontmoeting met de paus

André Rieu voelt zich vereerd dat hij paus Franciscus heeft mogen ontmoeten. De violist deelt een foto van de ontmoeting op Instagram.

De paus hield ook een toespraak. "Hij sprak veel over harmonie. Ik ben muzikant en harmonie is het mooiste en belangrijkste in het leven. Met mijn concerten elke avond wil ik harmonie en vreugde brengen aan mensen over de hele wereld", zegt de Limburger.