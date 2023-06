Zanger Hans de Booij krijgt woningaanbiedingen na noodkreet: 'Heb weer hoop'

Delen via E-mail

Hans de Booij kan zijn caravan waarschijnlijk binnenkort verlaten. De 65-jarige zanger heeft diverse woningen aangeboden gekregen nadat hij vertelde door financiële problemen zonder huis te zitten.

"Ik heb weer hoop gekregen. Ik kijk uit naar een harmonieus leven, waarin ik me helemaal kan concentreren op mijn carrière. De onrust en stress die mijn leven nu maandenlang teisteren zijn niet goed voor mijn creativiteit."

Daarna kwam hij bij vrienden terecht, maar omdat hij hen niet tot last wilde zijn, is hij in een caravan gaan wonen. Aan het einde van de zomer moet hij daaruit weg omdat het er dan te koud wordt. De situatie maakte hem gestrest.