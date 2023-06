Voetbalster Shanice van de Sanden en vriendin Tatjana verwachten kind

"We kunnen niet wachten je te ontmoeten. We houden nu al zielsveel van je", schrijft Van de Sanden bij de foto. De aanstaande ouders zijn sinds maart 2020 samen.

Van de Sanden, die in Engeland speelt bij Liverpool, bereidt zich momenteel met Oranje voor op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië. Het is nog niet zeker of ze deel zal uitmaken van de definitieve selectie voor het toernooi dat op 20 juli begint. Ze komt al sinds 2008 voor Oranje uit en werd in 2017 Europees kampioen. Twee jaar later verloor ze met Oranje de WK-finale van de Verenigde Staten.