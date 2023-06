Paardenstaart van Gijs Staverman is gevonden en krijgt plek in museum

De spoorloos verdwenen paardenstaart van Gijs Staverman is na bijna drie jaar terecht. De radio-dj heeft zich donderdag bij Beeld en Geluid gemeld met de mededeling dat hij het harige accessoire heeft teruggevonden. In het mediamuseum zal de staart binnenkort worden tentoongesteld.

Paul de Leeuw knipte Stavermans staart eind 1994 af in zijn programma De schreeuw van De Leeuw. In die tijd was de staart het handelsmerk van de populaire dj. Staverman bekende begin 2021 in zijn radio-uitzending dat hij de staart nog steeds in zijn bezit heeft.