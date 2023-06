Noorse prinses Ingrid Alexandra gaat op basisschool werken en in het leger

Delen via E-mail

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft een nieuwe baan gevonden. De negentienjarige prinses gaat dit najaar als schoolassistent en milieumedewerker aan de slag op een basisschool in Oslo. Volgend jaar gaat zij in militaire dienst, meldt het Noorse hof.

De oudste dochter van kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit gaat volgend jaar twaalf maanden lang in dienst bij het Engineer Battalion in Brigade Nord. Dat is de grootste unit van het Noorse leger.