Stervoetballer Neymar publiekelijk door het stof voor bedriegen zwangere vriendin

De Braziliaanse stervoetballer Neymar heeft in een bericht op Instagram publiekelijk excuses aangeboden omdat hij is vreemdgegaan. De afgelopen dagen kwamen er al berichten naar buiten over de aanvaller van Paris Saint-Germain waaruit bleek dat hij zijn zwangere vriendin had bedrogen.

"Ik heb het helemaal verkeerd gedaan. En daarmee heb ik een van de bijzonderste mensen in mijn leven pijn gedaan. Dat is de vrouw van mijn dromen, de moeder van mijn kind", schrijft Neymar, die nu anderhalf jaar een relatie heeft met influencer Bruna Biancardi. In april meldde het koppel in verwachting te zijn van hun eerste kind.

Neymar vertelt dat hij al eerder sorry heeft gezegd tegen zijn vriendin. Maar door alle aandacht in de media voelt hij zich gedwongen om ook publiekelijk door het stof te gaan. "Als een privékwestie in de openbaarheid komt, is het goed om ook in het openbaar excuses te maken."

Het vreemdgaan van de 31-jarige Neymar kwam aan het licht doordat influencer Fernanda Campos eerder deze week vertelde dat ze Valentijnsdag met hem heeft doorgebracht. Ze deelde daarbij screenshots van berichten van Neymar, die sinds zijn transfer van FC Barcelona naar PSG in 2017 (voor 222 miljoen euro) te boek staat als de duurste voetballer ter wereld.

Neymar met zijn vriendin Bruna Biancardi. Hij plaatste deze foto bij het Instagram-bericht waarin hij excuses aanbood. Foto: @neymarjr

'Ik kan me geen leven voorstellen zonder jou'

Volgens Campos had ze sinds het WK in Qatar eind 2022 contact met Neymar, maar ze wist niet dat hij een relatie heeft. Toen ze daarachter kwam, besloot ze naar buiten te komen met de affaire.

Neymar hoopt dat het goed komt met zijn vriendin. "Ik weet niet of we het samen gaan redden, maar ik wil het wel proberen. Ik kan me geen leven voorstellen zonder jou. De liefde die we voelen voor onze baby kan ons alleen maar sterker maken. Ik hou voor altijd van je."