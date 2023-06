Lieke Martens voelt zich 'hartstikke gelukkig' nu ze getrouwd is

Lieke Martens voelt zich "hartstikke gelukkig" nadat ze in het huwelijksbootje is gestapt met oud-voetballer Benjamin van Leer. De topvoetbalster trouwde eerder deze maand in het diepste geheim in Spanje.

"Ik voel me goed", zei Martens (30) woensdag in Zeist, waar ze zich met het Nederlands elftal voorbereidt op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. "De knop moet om naar het WK, maar ik geniet nog steeds na en kijk nog steeds naar foto's en video's."

De 31-jarige Van Leer vroeg Martens in november 2021 ten huwelijk, waarna de voorbereidingen van start gingen. Na het seizoen bij haar club Paris Saint-Germain ging de blik van de linksbuiten volledig op haar huwelijk met de oud-doelman van onder meer Ajax en PSV.

"Mijn privéleven is superbelangrijk voor mij. Als je thuis gelukkig bent, werkt dat ook door op het veld. Ik heb volle bak genoten van de bruiloft en ben momenteel hartstikke gelukkig. Anders trouw je ook niet natuurlijk."

Martens zegt dat ze het goede gevoel heeft meegenomen naar de Oranjevrouwen. "Ik had heel veel zin om me hier maandag te melden. Een aantal meiden was er ook bij. We hebben daarna mooie dagen gehad. Maar nu ligt mijn volle focus op het voetbal."