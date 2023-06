Celstraf geëist tegen politiemedewerker die informatie over Lil Kleine deelde

Het Openbaar Ministerie heeft vier maanden cel geëist tegen een voormalige politiemedewerker die in februari vorig jaar informatie deelde over de toen gearresteerde rapper Lil Kleine. De man wordt ook verdacht van twee zedendelicten.

De verdachte was niet aanwezig bij de zitting in de rechtbank in Amsterdam. Het OM eiste vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.

Volgens de officier van justitie heeft de 22-jarige verdachte niet alleen inbreuk gemaakt op de privacy van Lil Kleine, maar heeft hij ook "het vertrouwen in de politie geschaad".

De voormalige politiemedewerker zou tussen 13 en 16 februari 2020 zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden. De man zou via het socialemediaplatform Snapchat informatie hebben gedeeld over Lil Kleine. De rapper zat vast in een politiecel in Amsterdam vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin Jaimie Vaes.

De oud-politieman zou foto's van de artiest in de cel en informatie over zijn gemoedstoestand hebben gedeeld met derden. Zo liet hij aan de buitenwereld weten dat Lil Kleine niet wilde eten, moest huilen, spijt betuigde en meerdere keren vroeg of hij mocht roken. Die informatie werd vervolgens opgepakt door juicekanalen en de reguliere media.

Het gaat om informatie die politiemedewerkers niet mogen openbaren. Daarom stelde de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) een onderzoek in. Daaruit bleek dat de politiemedewerker zich ook schuldig heeft gemaakt aan twee zedendelicten. Hij zou een dertienjarig meisje hebben verleid en haar getuige hebben gemaakt van zijn seksuele handelingen.