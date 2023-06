Annabel-zanger Hans de Booij woont in caravan: 'Ik ben ten einde raad'

Hans de Booij verkeert in financieel zwaar weer. De zanger woont momenteel in een caravan, omdat hij zijn huur niet meer kon ophoesten. Hij luidt een noodkreet in de hoop een woning te kunnen vinden.

De zanger, vooral bekend van de hit Annabel uit 1983, kon door de coronacrisis en na een besmetting met het virus lange tijd niet werken, vertelt hij aan De Telegraaf. Daardoor lukte het hem niet meer zijn huur te betalen. Hij zegde zijn huur een half jaar geleden op.

"Ik heb gebruikgemaakt van de gastvrijheid van vrienden in Heusden (Noord-Brabant, red.) en dacht op korte termijn wel een sociale huurwoning te kunnen betrekken", zegt de zanger. "Maar toen kreeg ik te horen dat daar een urgentieverklaring voor nodig is. Ik was radeloos. Bij mijn vrienden wilde ik niet blijven. Ze hebben recht op privacy."

De Booij moet aan het einde van de zomer weg uit de caravan omdat het er dan te koud wordt. De situatie maakt hem gestrest. De zanger treedt wel weer regelmatig op en gaat in het najaar de theaters in. Dat neemt zijn zorgen over onderdak niet weg.