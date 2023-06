Derde en laatste larve komt levend uit been van Freek Vonk: 'Krankzinnig'

De larve die bijna drie maanden in het been van Freek Vonk leefde is eruit gekropen. Dat betekent dat de bioloog nu helemaal vrij van larven is.

"Holy moly, ik ben bevallen", grapt Vonk op Instagram bij een close-up van een larf. "Afgelopen nacht om 3.30 uur besloot Kwak de Larf eindelijk ter wereld te komen Het was in één woord weergaloos!"

Vonk laat weten dat hij het "als man zijnde een krankzinnig, maar fascinerend gezicht" vond "om uit je eigen lichaam nieuw leven geboren te zien worden".

"Voor mij was dit echt létterlijk het 'wonder van de geboorte'. Het maakt niet uit hoe ik ernaar kijk, Kwak de Larf is mijn eigen vlees en bloed", grapt de tv-bioloog. De programmamaker heeft de 'bevalling' gefilmd, maar de video is nog in montage en zal later volgen.

Kwik, Kwek en Kwak

Vorige week donderdag deelde Vonk dat de derde en laatste larve in zijn been - eerder werden er al twee door hem verwijderd - zich steeds vaker liet zien. De larve had een gaatje in Vonks been gemaakt. Volgens de veertigjarige Vonk een teken dat het beestje bijna klaar was om eruit te komen.

Hij kreeg de drie larven, die hij gekscherend Kwik, Kwek en Kwak noemde, in Costa Rica. Het is niet de eerste keer dat Vonk dit 'souvenir' aan een buitenlandse reis overhield. In 2016 nam hij ze mee uit Belize. Die drie noemde hij Knabbel, Babbel en Schnabbel.