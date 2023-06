Bebe Rexha heeft hechting en blauw oog nadat ze telefoon tegen hoofd kreeg

Delen via E-mail

Bebe Rexha laat weten dat het "oké" met haar gaat, nadat er zondag vanuit het publiek een telefoon naar haar hoofd was gegooid. De zangeres heeft een hechting en een blauw oog overgehouden aan het incident.

"I'm good, yeah, I'm feelin' alright", zingt de artieste in de TikTok-video, verwijzend naar een regel uit het nummer I'm Good (Blue), haar recente hit met dj David Guetta.

Daarbij tilt ze een grote zwarte zonnebril van haar neus, waarna haar verwondingen te zien zijn. "Het gaat oké, jongens", schrijft de 33-jarige zangeres in het bijschrift.

Na het voorval in New York moest Rexha haar optreden afbreken om naar het ziekenhuis te gaan.

De 27-jarige man die de telefoon gooide werd na afloop gearresteerd op verdenking van mishandeling en zware intimidatie. Hij is volgens persbureau AP inmiddels weer op vrije voeten. Het is niet duidelijk of hij zal worden vervolgd.