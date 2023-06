Marc Anthony voor de zevende keer vader geworden

Delen via E-mail

Marc Anthony is zondag voor de zevende keer vader geworden, deelt hij op Instagram . Het is zijn eerste kind samen met zijn nieuwe vrouw Nadia Ferreira.

"De timing van God is altijd perfect. Fijne Vaderdag", schrijft de zanger bij een foto waarop hij zijn kind vasthoudt.

De 54-jarige Anthony trouwde in januari van dit jaar met het 24-jarige model. Het is zijn vierde huwelijk. De Amerikaanse songwriter is al vader van Arianna (29), Chase (27), Christian (21), Ryan (19) en de tweeling Max en Emme (14). Die kinderen kreeg hij met drie verschillende vrouwen, onder wie Jennifer Lopez.