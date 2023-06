Ongeveer 1,2 miljoen kijkers zagen de boerin eind april in Onze boerderij in Europa op één knie gaan voor haar vriendin Rosita. "Maar nou dacht ik na 5,5 jaar: de laatste stap is om er een grote strik om te doen", begon Steur haar aanzoek. Haar vriendin schoot meteen vol, waarna de boerin op één knie ging.

Foto: Instagram Bertie Steur