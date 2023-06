Bebe Rexha breekt optreden af nadat ze telefoon in gezicht gegooid krijgt

Zangeres Bebe Rexha heeft zondag een optreden in New York moeten afbreken nadat ze een telefoon in haar gezicht gegooid kreeg vanuit het publiek.

In een filmpje is te zien hoe een object recht op Rexha afvliegt. De zangeres gaat vervolgens op haar knieën zitten en grijpt naar haar gezicht. Daarop lopen meerdere mensen vanuit de ruimte achter het podium naar haar toe.

Volgens BuzzFeed zou de moeder van Rexha hebben gezegd dat er in het ziekenhuis drie hechtingen zijn aangebracht.

Eind vorig jaar werd Harry Styles nog geraakt door een handvol snoepjes, waarna hij de show afmaakte met duidelijk last van zijn oog. Ook Lady Gaga werd vorig jaar geraakt door een object tijdens een optreden. De zangeres kreeg een knuffel tegen haar hoofd gegooid terwijl ze stond te zingen.

