Mishandelingszaak Peter Gillis waarschijnlijk uitgesteld na aangifte ex-vriendin

Nu Nicol Kremers zelf aangifte heeft gedaan tegen haar voormalige partner Peter Gillis, is de kans groot dat de mishandelingszaak die tegen hem loopt wordt uitgesteld. Dat vertelt haar management maandag desgevraagd aan NU.nl.

"Of de zaak eind augustus al kan voorkomen is voor iedereen nog een vraag. In eerste instantie ging het om een zaak van de politie tegen Gillis op basis van het 112-gesprek. Nu Nicol aangifte heeft gedaan is er aanvullende informatie. Uit ervaring van onze advocaat blijkt dat zo'n eerste datum dan vaak niet meer haalbaar is."

Gillis zou Kremers meermaals hebben mishandeld en bedreigd. Kremers heeft aangifte gedaan van meer dan tien mishandelingen. Ook deed ze aangifte wegens bedreigingen door de ondernemer, bevestigt haar advocaat Sébas Diekstra desgevraagd aan NU.nl.

Gillis wordt al langer verdacht van mishandeling. De Massa is Kassa-persoonlijkheid zou Kremers in mei vorig jaar hebben mishandeld. Daarbij beet hij haar onder meer in haar rug en neus. Ook duwde hij haar tegen de muur, kneep hij in haar borsten en trok hij aan haar oor, armen en haren. Na het incident werd de ondernemer aangehouden en moest hij een nacht in de gevangenis doorbrengen.

Management adviseerde Kremers te wachten met aangifte

Kremers legde in november een belastende verklaring af over deze gebeurtenis. "Maar wanneer je in een situatie zit waarin je man losse handjes heeft en je volledig afhankelijk van hem bent, dan komt het vaak wat zachter op papier te staan dan wat er daadwerkelijk gebeurd is", zegt haar management hierover.

Het management adviseerde Kremers om te wachten met het doen van aangifte totdat ze een vaste woonplaats had. "Ze woonde bij hem, dus stond op straat zonder onderdak of inkomsten."