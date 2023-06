Jurk waarin Beyoncé Nederlandse show opent ontworpen door Iris van Herpen

De Nederlandse modeontwerpster Iris van Herpen mocht de jurk ontwerpen waarin Beyoncé zaterdagavond haar show in de Johan Crujff ArenA opende. Een team van twintig mensen werkte dag en nacht aan het kledingstuk.

De ontwerpster is niet onbekend met de zangeres; tien jaar geleden maakte ze een jurk voor Beyoncé die ze droeg in de videoclip Mine. Van Herpen had veel contact met haar stylisten, die hun ideeën voor de jurk doorstuurden en het concept van de Renaissance-tour uitlegden.

Omdat de zangeres op wereldtournee is, is het onmogelijk om passessies in te plannen in het atelier. "Helaas is Beyoncé niet in het atelier geweest. We hebben vooral fittings gedaan met haar body double (iemand met hetzelfde lichaam als Beyoncé, red.)", legde Van Herpen uit.