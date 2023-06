Nicol Kremers doet aangifte tegen Peter Gillis vanwege tien mishandelingen

Nicol Kremers, de ex-vriendin van ondernemer en realityster Peter Gillis, doet aangifte tegen hem. Gillis zou Kremers meermaals hebben mishandeld en bedreigd. De twee waren 4,5 jaar bij elkaar, tot Kremers in februari een punt achter de relatie zette.

Gillis wordt al langer verdacht van mishandeling. De Massa is Kassa-realityster zou Kremers in mei vorig jaar hebben mishandeld. Daarbij beet hij haar onder andere in haar rug en neus. Ook duwde hij haar tegen de muur, kneep hij in haar borsten en trok hij aan haar oor, armen en haren.